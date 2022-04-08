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置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐

副刊版 2022/04/08

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留家太久，趁疫情緩和是時候歎一個靚Brunch。由即日起至7月，香港置地文華東方酒店MO Bar推出全新以時令食材入饌的「Gardener,s Spring」早午餐，有多款頭盤、主菜及甜品可選，加上無

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欄名 : Food

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