置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐 副刊版 2022/04/08 分享： 留家太久，趁疫情緩和是時候歎一個靚Brunch。由即日起至7月，香港置地文華東方酒店MO Bar推出全新以時令食材入饌的「Gardener,s Spring」早午餐，有多款頭盤、主菜及甜品可選，加上無 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 日本矜貴食材打造 高級午市廚師發辦 今日 日本矜貴食材打造 高級午市廚師發辦 懷石料理元素 日式外賣便當 2022/04/01 懷石料理元素 日式外賣便當 美籍主廚加盟瑰麗酒店 創作全新美國扒房菜式 2022/04/01 美籍主廚加盟瑰麗酒店 創作全新美國扒房菜式 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 2022/03/18 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 2022/03/18 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 置地廣場 The Landmark 酒店 早餐 飲食資訊