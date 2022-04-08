Patek Philippe加盟「鐘錶與奇迹」 2022年主打4大主題盡顯王者風範 副刊版 2022/04/08 分享： 瑞士鐘錶界這幾年經過變天和整合後，今年的「Watches & Wonders（鐘錶與奇迹2022）」算是塵埃落定的一年，只因得到Patek Philippe（百達翡麗）的強勢加盟。作為鐘錶之王，首次打 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 油價高企 美釋史上最大規模石油儲備 2022/04/02 油價高企 美釋史上最大規模石油儲備 侯斯頓之戀 OMEGA x Swatch 2022/04/01 侯斯頓之戀 OMEGA x Swatch 俄烏衡突未了 能源市場將大洗牌? 2022/03/26 俄烏衡突未了 能源市場將大洗牌? 白潛行與啞光灰飛行 Bell & Ross 2022/03/25 白潛行與啞光灰飛行 Bell & Ross 一期一會 Patek Philippe 2022/03/18 一期一會 Patek Philippe 產品 品牌 設計 家品 鐘錶 巴黎 瑞士 專利 鐘錶 編輯