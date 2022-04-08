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Patek Philippe加盟「鐘錶與奇迹」 2022年主打4大主題盡顯王者風範

副刊版 2022/04/08

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瑞士鐘錶界這幾年經過變天和整合後，今年的「Watches & Wonders（鐘錶與奇迹2022）」算是塵埃落定的一年，只因得到Patek Philippe（百達翡麗）的強勢加盟。作為鐘錶之王，首次打

...

欄名 : Watch

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