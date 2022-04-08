Harry Winston迷宮花園的靈感地圖

享有鑽石之王美譽的Harry Winston，除了尋找珍世鑽石需要地圖，想不到在設計過程中，也有他們專屬地圖，只是，他們偏偏挑戰自己，在花園中建立迷宮，好讓轉角遇到新鮮感，讓設計師有意想不到的設計靈感

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