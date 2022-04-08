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三星醫院

副刊版 2022/04/08

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「星期四午餐？」朋友問。「不能。要動手術！」醫生答。

「咦！一直唔知你原來懂得做手術的！」「手術我不懂做，係我要接受手術！」右手在年輕時已有傷患，現今嚴重退化，要處理處理，為此，有緣入住香港中文大學醫院（CUHK Medical Centre）。以往寫過不少食評，今天不妨來個「院評」！

先論「賣相」，前臨「良辰美景」，矗立在中文大學和吐露港中間，建築物極有氣勢。大堂滿載陽光、設計新穎，是不像醫院的醫院，再加上中庭大花園綠油油草地平添生氣。房間在十樓，吐露港全景盡入眼簾，若不是要接受手術，定會在這裏好好享受一杯清晨咖啡。

「主菜」是「麻木豬手」，「主廚」黃醫生專攻手肘手術，在美國Mayo Clinic受訓，只盼妙手能為醫生這「豬肘」回春，從病房到手術室，護士們起碼三次問醫生冷不冷，服務無懈可擊。安樂地躺上手術台，聽麻醉科醫生說幾句家常話，感到一陣麻熱後便不省人事，沒點兒痛苦。

「甜品」是「如夢初醒」，從麻醉藥醒來的感覺很奇妙，先慶幸自己尚在人間，醒了但手腳不聽呼喚，慢慢地先動手指腳趾，力度漸進式恢復，感覺猶如重新得到生命。還有「美點雙輝」，第一口清水和第一次小便這麼簡單日常事，失去了才懂珍惜。

恭喜馮康醫生和團隊，為港人建設一所國際級好醫院，若然醫院也有米芝蓮評級，醫生定給它三星！

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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