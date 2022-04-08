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人生第一籌碼

副刊版 2022/04/08

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李開復生於台灣，在非常優秀的美國Carnegie Mellon University獲取電腦學博士學位，歷任蘋果、微軟、Google頂尖科技公司全球副總裁等重要職務。這樣的一個人物，寫過很多關於自己商業經歷和智慧的書，但我認為其最好看的著作，是二○一九年出版的《我修的死亡學分》，記錄了他患淋巴癌的過程和領悟，此經歷對人的啟發，遠勝他以前教人如何改變世界、迎接AI年代。

他與癌症是這樣相遇的：「生病之前，我被美國《時代周刊》評選為『影響世界百大人物』之一，我意氣風發地赴美受獎，自認實至名歸、當之無愧。然而，弔詭的是，領獎回來沒幾個月，我就發現自己生病了。病中赤裸裸地暴露在病痛的風暴中，再大的影響力、再高的知名度都幫不了忙；在診療間、在病床上，我甚麼都不是，就是一個隨時可能在呼吸之間頓失所有的病人。」那是一個很大的人生落差和轉折點。

他也記載了自己同學的故事。同學的太太剛去世不久，他告訴李開復：「我在整理太太的遺物時，發現一條絲質圍巾，那是我們去紐約旅遊時，在一家名牌店買的。」但他太太一直不捨用，想留待特別日子才用。可惜，特別日子沒有來臨，而他太太已去世了。同學感觸地說：「再也不要把好東西留到特別的日子才用，你活着的每一天都是特別的日子。」

曾叱吒風雲的李開復，現在對生命有很不同的優先擺位。他的患病體會是：一、擁有健康；二、創造難忘時刻（unforgettable moments）；三、盡力做好自己，不必改變世界；四、活在當下。

我們去到這個人生階段，死亡不再陌生，身邊總有認識的人先離去，看着別人的死亡，也開啟了我對人生下半場的不同感悟——得失不用計較、成敗毋須執着，因為這些東西跟死亡拍埋，微不足道，健康最重要，然後加上快樂，才是人生第一籌碼。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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