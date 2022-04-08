帝都酒店推龍蝦櫻花下午茶 感受日本春日浪漫

正值春日，雖未能親看一期一會的日本櫻花季，但沙田帝都酒店的櫻田日本餐廳，知道大家對日本的思念，特地推出全新「乳龍蝦刺身．櫻花午後喫茶」，讓大家一同感受來自日本的春日浪漫。

此全新的下午茶，採用乳龍蝦為鹹

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