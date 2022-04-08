帝都酒店推龍蝦櫻花下午茶 感受日本春日浪漫 副刊版 2022/04/08 分享： 正值春日，雖未能親看一期一會的日本櫻花季，但沙田帝都酒店的櫻田日本餐廳，知道大家對日本的思念，特地推出全新「乳龍蝦刺身．櫻花午後喫茶」，讓大家一同感受來自日本的春日浪漫。 此全新的下午茶，採用乳龍蝦為鹹 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 迪士尼推出一連15日綫上得意教學 2022/04/06 迪士尼推出一連15日綫上得意教學 Mango Tree 全新泰式周末早午餐 專頁預訂可享優惠價 2022/04/02 Mango Tree 全新泰式周末早午餐 專頁預訂可享優惠價 千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐 2022/04/02 千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐 Dyson農場放養獲獎牛羊肉 city,super期間限量發售 2022/04/01 Dyson農場放養獲獎牛羊肉 city,super期間限量發售 摩登中式餐廳 Little Bao推出全新超值午市套餐 2022/03/30 摩登中式餐廳 Little Bao推出全新超值午市套餐 日本 酒店 設計 餐廳 沙田 甜品 咖啡 蝦 飲品 下午茶