iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 行政人員版 2022/04/08 分享： 蘋果（Apple）3月時授權官方認證的服務技術人員，可在iPhone XS和更多新款手機上進行Face ID維修，毋須更換整部手機。現時蘋果計劃擴大機款範圍，就算2017年推出的iPhone X都能在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 今日 總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 2022/04/07 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 2022/04/07 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 2022/04/06 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 2022/04/06 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 商業 Apple iPhone 鏡頭 iPhone X