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iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖

行政人員版 2022/04/08

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蘋果（Apple）3月時授權官方認證的服務技術人員，可在iPhone XS和更多新款手機上進行Face ID維修，毋須更換整部手機。現時蘋果計劃擴大機款範圍，就算2017年推出的iPhone X都能在

...

欄名 : 科技新知

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