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總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片

行政人員版 2022/04/08

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三星旗下自研的Exynos系列處理器一直飽受批評，早前更有網民聯署要求該企放棄在Galaxy手機上的Exynos系列處理器。對此三星總裁盧泰文近期在市政廳會議上提到，將打造獨家的Galaxy手機芯片，

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欄名 : 科技新知

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