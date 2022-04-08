總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 行政人員版 2022/04/08 分享： 三星旗下自研的Exynos系列處理器一直飽受批評，早前更有網民聯署要求該企放棄在Galaxy手機上的Exynos系列處理器。對此三星總裁盧泰文近期在市政廳會議上提到，將打造獨家的Galaxy手機芯片， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 今日 iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 2022/04/07 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 2022/04/07 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 2022/04/06 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 2022/04/06 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 商業 Samsung 處理器 盧泰文 科技行業