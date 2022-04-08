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從櫥窗到視窗 市民耐力大考驗

行政人員版 2022/04/08

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在不能出街睇戲食飯的日子，網購可能是很多人的心靈安慰，也是「生活一切如常」的重要證明。最近手上的半專業無綫耳機正式壽終正寢，名正言順可以再買一副，而在網上Window（視窗）Shopping購買

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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