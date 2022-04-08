從櫥窗到視窗 市民耐力大考驗 行政人員版 2022/04/08 分享： 在不能出街睇戲食飯的日子，網購可能是很多人的心靈安慰，也是「生活一切如常」的重要證明。最近手上的半專業無綫耳機正式壽終正寢，名正言順可以再買一副，而在網上Window（視窗）Shopping購買 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 元宇宙教會 突破場地人數限制 2022/04/04 元宇宙教會 突破場地人數限制 走出地域限制 重新定義信息戰 2022/04/01 走出地域限制 重新定義信息戰 結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 2022/03/28 結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 數碼年代領袖 需Crossover解難 2022/03/25 數碼年代領袖 需Crossover解難 與持分者建互信 創業家成功關鍵 2022/03/21 與持分者建互信 創業家成功關鍵 商業 疫情 產品 零售 YouTube Zoom Amazon 淘寶 耳機 社會民生