歐家榮：復課後有個案 不會即停課

第5波疫情稍緩，但仍每日錄得上千宗個案，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮直言，不期望復課後完全無個案，預料到4月底本港社會每天仍會有個案，一定有學生中招，但不會只有一宗個案便再停課。

歐家榮昨日表示，

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