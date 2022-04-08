歐家榮：復課後有個案 不會即停課 港聞版 2022/04/08 分享： 第5波疫情稍緩，但仍每日錄得上千宗個案，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮直言，不期望復課後完全無個案，預料到4月底本港社會每天仍會有個案，一定有學生中招，但不會只有一宗個案便再停課。 歐家榮昨日表示， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 復課擬改4階段 高小率先半日面授 今日 復課擬改4階段 高小率先半日面授 近半學生第5波後 體能轉差 今日 近半學生第5波後 體能轉差 DSE生竹篙灣應考 4月19起聯絡考評局 今日 DSE生竹篙灣應考 4月19起聯絡考評局 你可能感興趣 復課擬改4階段 高小率先半日面授 今日 01:00 復課擬改4階段 高小率先半日面授 近半學生第5波後 體能轉差 今日 01:00 近半學生第5波後 體能轉差 DSE生竹篙灣應考 4月19起聯絡考評局 今日 01:00 DSE生竹篙灣應考 4月19起聯絡考評局 疫情 學校 衞生防護中心 教育局 楊潤雄 特殊學校 新冠肺炎疫情