復課擬改4階段 高小率先半日面授 5月中全面復課 研學生需每天快測 港聞版 2022/04/08 分享： 全港小學、幼稚園原先最快一律本月19日恢復面授課堂，教育局最新考慮改為分4階段復課，擬高小率先復課，5月初再讓初小、高中及幼稚園1級復課，直至5月中全面復課，惟初期小學及幼稚園只上半日課，中學生兩針接 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 歐家榮：復課後有個案 不會即停課 今日 歐家榮：復課後有個案 不會即停課 近半學生第5波後 體能轉差 今日 近半學生第5波後 體能轉差 DSE生竹篙灣應考 4月19起聯絡考評局 今日 DSE生竹篙灣應考 4月19起聯絡考評局 你可能感興趣 歐家榮：復課後有個案 不會即停課 今日 01:00 歐家榮：復課後有個案 不會即停課 近半學生第5波後 體能轉差 今日 01:00 近半學生第5波後 體能轉差 DSE生竹篙灣應考 4月19起聯絡考評局 今日 01:00 DSE生竹篙灣應考 4月19起聯絡考評局 疫情 學校 DSE 楊潤雄 快速測試