全港小學、幼稚園原先最快一律本月19日恢復面授課堂，教育局最新考慮改為分4階段復課，擬高小率先復課，5月初再讓初小、高中及幼稚園1級復課，直至5月中全面復課，惟初期小學及幼稚園只上半日課，中學生兩針接

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