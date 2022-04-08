百佳‧屈臣氏‧豐澤‧電器幫 消費券優惠速遞

期待已久嘅電子消費券終於到手，黛安都趕住去掃貨，聽聞百佳超市即日起至4月17日會推出「禮券好賞買」，喺百佳門市買$50百佳禮券滿$2,000，即送3張$50優惠券，每次最高可獲$300，$50優惠券喺下次購物滿$100就可以使用，每次限用1張，到期日為今年5月15日。

屈臣氏亦有唔少優惠，即日起至5日31日，喺分店買滿$188即減$15、買滿$368即減$35、買滿$668即減$65；網店買滿$668亦減$65，每名用戶可享各優惠1次。

另外，想買新電器就要留意喇，即日起至5月31日，喺豐澤以1折價錢就可買到21款精選產品，包括Switch（OLED款式）同iPhone 13 Pro；另有逾千件精選產品低至22折發售，好抵啊。豐澤仲會向易賞錢會員派發總值高達$1,600、可購12個類別產品嘅電子優惠券，名額有限，派完即止。

電器幫ElecBoy即日起至本月11日，每日亦會精選5件人氣產品進行限量閃購，只要輸入指定閃購優惠碼，用$999就可帶走筍貨，大家記得留意各商戶社交平台最新優惠消息喇！

本文轉載自《晴報》