海洋公園復活節互動虛擬課程 教小朋友探索動物知識

復活節假期就快到，黛安知道，海洋公園嘅教育大使會喺下周五、六（15至16日）期間，透過一系列免費嘅Zoom互動課程，帶領2至8歲、留家抗疫嘅小朋友，遙距遊歷多媒體互動體驗館「探索號R」，同佢哋一同研究各種動物嘅身體特徵及發掘本地物種特色，參加者更有機會贏得「探索號R」嘅門票，等公園重開時延續愉快學習旅程。

互動課程共有3個，例如「英語故事時間--大自然忍者」係專為2至3歲幼童設計，外籍導師會利用「探索號R」館內設施，透過故事講解本地物種香港湍蛙如何利用保護色於湍急溪流間生活；「小偵探訓練之旅」就畀4至5歲小朋友化身做小偵探，利用「探索號R」小紅熊研究台上嘅AI超級動物身體部件，一起尋找失落嘅黃金觀察工具。至於「漫趣探索行之動物知識大聯盟」就適合6至8歲小朋友，佢哋可透過投票參與問答遊戲，認識香港生物多樣性，更會以虛擬方式抵達「探索號R」，實時製作AI超級動物㖭。

一系列全新互動虛擬課程今日（8日）起接受報名，費用全免，名額有限，詳情可參閱海洋公園fb專頁。

本文轉載自《晴報》