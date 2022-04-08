  • 21°C
香港時間 : 2022408日 (五) 04:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海洋公園復活節互動虛擬課程 教小朋友探索動物知識

行政人員版 04:00 2022/04/08

分享：

復活節假期就快到，黛安知道，海洋公園嘅教育大使會喺下周五、六（15至16日）期間，透過一系列免費嘅Zoom互動課程，帶領2至8歲、留家抗疫嘅小朋友，遙距遊歷多媒體互動體驗館「探索號R」，同佢哋一同研究各種動物嘅身體特徵及發掘本地物種特色，參加者更有機會贏得「探索號R」嘅門票，等公園重開時延續愉快學習旅程。

互動課程共有3個，例如「英語故事時間--大自然忍者」係專為2至3歲幼童設計，外籍導師會利用「探索號R」館內設施，透過故事講解本地物種香港湍蛙如何利用保護色於湍急溪流間生活；「小偵探訓練之旅」就畀4至5歲小朋友化身做小偵探，利用「探索號R」小紅熊研究台上嘅AI超級動物身體部件，一起尋找失落嘅黃金觀察工具。至於「漫趣探索行之動物知識大聯盟」就適合6至8歲小朋友，佢哋可透過投票參與問答遊戲，認識香港生物多樣性，更會以虛擬方式抵達「探索號R」，實時製作AI超級動物㖭。

一系列全新互動虛擬課程今日（8日）起接受報名，費用全免，名額有限，詳情可參閱海洋公園fb專頁。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 韓國PERIOE7效蜂膠牙膏 強效保護牙齦健康
今日
韓國PERIOE7效蜂膠牙膏 強效保護牙齦健康
八卦名利場 - STEMTech防疫空氣清新機 可殺滅新冠病毒
今日
STEMTech防疫空氣清新機 可殺滅新冠病毒
八卦名利場 - 百佳‧屈臣氏‧豐澤‧電器幫 消費券優惠速遞
今日
百佳‧屈臣氏‧豐澤‧電器幫 消費券優惠速遞
八卦名利場 - 夠薑蔥「GO ！ LIVEbrary」網紅陪讀 疫下備戰DSE
2022/04/07
夠薑蔥「GO ！ LIVEbrary」網紅陪讀 疫下備戰DSE
八卦名利場 - 消費獎賞 南豐集團送$2,000電子優惠券 華置商場送逾千萬元現金券
2022/04/07
消費獎賞 南豐集團送$2,000電子優惠券 華置商場送逾千萬元現金券

上一篇文章

韓國PERIOE7效蜂膠牙膏 強效保護牙齦健康

下一篇文章

STEMTech防疫空氣清新機 可殺滅新冠病毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？