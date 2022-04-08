在今年中文大學執教的課堂上，邀請的分享嘉賓之中，好幾位都不約而同說到要保持好奇心，而他們都是創業者。我所認識的企業家，他們對追求金錢回報的動力都不太強烈，尤其是他們很多都已經上了岸，驅使他們每天仍充滿活力去工作的，就是強烈的好奇心和求知慾。

我認為好奇心在創業上包括兩個層面。第一，是經常留意和探索新事物，發現更好地解決人們問題的方法，或為人們創造更大的價值；第二，是對新鮮事物不抗拒，不會不經思索便否定，但也不迷信，一窩蜂去搶佔風口，而是以尋根究柢的精神去提問、研究和學習，建立個人的認知和信念。

保持好奇心對於創業者很重要。原因是市場、社會和科技都不斷變化，企業家不能死守曾經有效的方法。

固有的模式可能已經過時，要與時並進，才能升級轉型，避免遭市場淘汰。只有不斷的創新和創造價值，才是企業最佳的護城河，是企業持續經營的最強大競爭力。

我們經常聽說，創業最重要的是熱情，做自己喜歡的事情。企業家要時刻保持激情，便要擁有好奇心，不斷嘗試和學習，才能克服創業路上的一個個難關。當業務穩定以後，好奇心也可讓我們維持工作動力和避免被市場淘汰的警覺性。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》