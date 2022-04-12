新冠肺炎第五波疫情肆虐香港，不少人的生活甚至生計遭受影響，面對沉重壓力。雖然疫情在近日逐漸舒緩，但相信仍然有一段或長或短的路要走，所以特別趁這個機會分享個人心得，與香港人同行，希望大家在未來的日子以健康的身心靈，迎接曙光！



簡單運動 持之以恒



兩年抗疫的時間裡，讓人更加體會到身體健康的重要性，有健康的體魄才能夠照顧自己和家人，更重要是毋需加重家人和社會的負擔。所以我特別注意均衡和健康的飲食，每天都盡量抽出最少15分鐘在家中做一些簡單的運動。雖然香港家居環境比較狹窄，未必能夠放置運動器材，但其實只需一張瑜珈墊，在網上尋找你喜愛的導師短片，就已經足夠你運動需要，舒展筋骨之餘也能讓人暫時忘記煩惱。



樂觀互助 從容面對



我總是提醒自己，疫情最終會完結。在面對壓力時，大家可以從網上學習如何放鬆身心，也可嘗試靜坐冥想，關鍵都是大家要懂得走出角落，釋放自己，所以過程中千萬不要害怕求助，主動告訴別人你的需要。另外，負責照顧染疫者的家庭成員，在精神上也許會焦燥不安，但切記要互諒互讓，別因家中瑣事爭吵，應更多互相欣賞及表揚大家對家庭的付出。關於精神健康的資源其實十分豐富，間中閱讀一些正面內容，或者觀看一些有趣的片段，避免閱讀太多負面媒體資訊，也能令你放鬆心情。



保障員工與客戶健康 不忘回饋社會



在照顧好自己和家人之餘，有能力的僱主亦應體現企業社會責任。蘇黎世有幸富充足資源，在疫情下除了能夠持續給客戶提供服務，亦可盡力關顧員工以至社區的需要，在各方面實踐了不少的工作去照顧大家的身心健康。



早於疫情爆發初期，蘇黎世已第一時間推出靈活辦公模式，我們會根據疫情發展，彈性處理在家工作安排。而自今年1月初，第五波疫情爆發起，我們便隨即實施在家工作政策，讓同事減少社交接觸，遙距的數碼化工作亦行之有效。我亦藉此鼓勵客戶及合作夥伴積極以數碼方式聯繫及工作，除了在疫情高峰期可以減低因外出染疫的機會，同時亦可減少用紙，支持社會可持續發展。若有員工必須回辦公室處理事務，公司亦會向同事提供快速檢測包，減低辦公室傳播風險及讓其他同事工作安心。這段期間若有員工或其家人染疫，作為僱主當然要體諒並提供協助，慶幸的是蘇黎世員工之間除了互補工作崗位，更有員工為染疫同事送藥送物資，讓我深深感受到香港人互助互愛的精神。



蘇黎世在疫情期間亦不忘社區工作，在2月，我們參與了Mind HK舉辦的大踏步挑戰，一方面身體力行展示步行有益健康，另一方面鼓勵大眾認識和關注社會精神健康問題，一同散播正能量。在3月，蘇黎世向博愛醫院捐贈了23.8萬元，資助院方購買2,100份愛心防疫包，內含快速測試劑、酒精搓手液及乾糧等，透過博愛醫院屬下多個家庭服務及長者服務單位派發至有需要的家庭，協助他們渡過難關。



學校停課加上社交距離措施，導致學生減少了外出活動的時間，蘇黎世聯同非牟利組織牽手．香港舉辦了一個網上義工活動，在資深體能教練指導下，義工們透過Zoom與小學生一同做簡單運動，讓同學們即使留在家中，也可與外界連結互動，並且培養在家運動的習慣。



這段期間，我希望大家保持正面思維，多關懷自己及身邊人的身心靈需要。假如感染數字持續回落，各項防疫及社交距離措施將有望陸續放寬。請大家對未來抱有信心，繼續同行互助，走出疫境！



撰文：蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂

（特約）