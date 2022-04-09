踏入大埔童話國度 坐馬車暢遊兩農莊 副刊版 2022/04/09 分享： 疫情從高峰終於稍見緩和，相信不少港人也鬆一口氣，趁陽光明媚出外走走。位於大埔的蝶豆花園，最近擴展多一個全新場地─童話世界農莊，除了設有更多親子設施及空地，還有兩匹白色駿馬駐場，如走進了童話故事般夢幻。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 網上虛擬遊無限可能 首創四川熊貓、本地外語團 2022/04/02 網上虛擬遊無限可能 首創四川熊貓、本地外語團 奕居推春日家庭遊Staycation 復活節早午餐及兒童活動 2022/04/02 奕居推春日家庭遊Staycation 復活節早午餐及兒童活動 百條問答重新認識香港 香港地理達人挑戰考起港人 2022/03/26 百條問答重新認識香港 香港地理達人挑戰考起港人 大會堂升格法定古迹 建築師講解歷史價值及設計美學 2022/03/19 大會堂升格法定古迹 建築師講解歷史價值及設計美學 Klook 3月推出限時優惠預訂 入住君悅酒店低至半價 2022/03/09 Klook 3月推出限時優惠預訂 入住君悅酒店低至半價 Local Tour 農場 親子活動 動物園 英鎊