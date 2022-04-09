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踏入大埔童話國度 坐馬車暢遊兩農莊

副刊版 2022/04/09

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疫情從高峰終於稍見緩和，相信不少港人也鬆一口氣，趁陽光明媚出外走走。位於大埔的蝶豆花園，最近擴展多一個全新場地─童話世界農莊，除了設有更多親子設施及空地，還有兩匹白色駿馬駐場，如走進了童話故事般夢幻。

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欄名 : 本地遊

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