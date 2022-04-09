永安旅遊推消費券優惠 本地遊及酒店減價送優惠券 副刊版 2022/04/09 分享： 新一輪消費券已派發，永安旅遊推出多項優惠。由即日起至5月31日，永安旅遊會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類激筍優惠，包括酒店、環球機票、美食套票、精選本地遊產品、環球直送產品等。 如以支付寶接收消 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 帝都酒店推龍蝦櫻花下午茶 感受日本春日浪漫 2022/04/08 帝都酒店推龍蝦櫻花下午茶 感受日本春日浪漫 迪士尼推出一連15日綫上得意教學 2022/04/06 迪士尼推出一連15日綫上得意教學 Mango Tree 全新泰式周末早午餐 專頁預訂可享優惠價 2022/04/02 Mango Tree 全新泰式周末早午餐 專頁預訂可享優惠價 千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐 2022/04/02 千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐 Dyson農場放養獲獎牛羊肉 city,super期間限量發售 2022/04/01 Dyson農場放養獲獎牛羊肉 city,super期間限量發售 永安旅遊 著數優惠 電子消費券 酒店 Staycation Local Tour