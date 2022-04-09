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90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手

副刊版 2022/04/09

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近年潮興生酮飲食（Ketogenic Diet），3個月內減掉20磅的欣宜就是好例子。這次就邀請健身教練兼生酮飲食顧問李芷慧（Zoe），教大家煮一道生酮中菜--花生南乳炆豬手，就算是傳統中菜也有另類吃

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欄名 : 廚師教室

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