90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 副刊版 2022/04/09 分享： 近年潮興生酮飲食（Ketogenic Diet），3個月內減掉20磅的欣宜就是好例子。這次就邀請健身教練兼生酮飲食顧問李芷慧（Zoe），教大家煮一道生酮中菜--花生南乳炆豬手，就算是傳統中菜也有另類吃 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 2022/03/19 大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他 2022/02/19 春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他 烹飪達人教意式茄子薄餅 用茄子代替麵糰另類美味 2022/01/22 烹飪達人教意式茄子薄餅 用茄子代替麵糰另類美味 米芝蓮大廚教冬至雞菜式 用原粒沙薑焗雞更惹味 2021/12/18 米芝蓮大廚教冬至雞菜式 用原粒沙薑焗雞更惹味 酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 2021/12/11 酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 菜式 魚 蛋 健身 中菜 教練 脂肪 薑 蛋白質 Keep Fit