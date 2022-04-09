錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 置業家居 2022/04/09 分享： 由信置、嘉華及中國海外合作發展，港鐵錦上路站第一期發展項目第1A期新盤，正式命名為柏瓏I（GRAND MAYFAIR I），預計短期內推出發售。 信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，柏瓏I尚待批預售樓 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 今日 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 你可能感興趣 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 01:00 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 01:00 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 01:00 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 最新專欄文章 更多 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 今日 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 一手市場 二手市場 按揭保險