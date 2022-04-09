啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 置業家居 2022/04/09 分享： 疫情緩和，第二季新盤銷售一觸即發，在芸芸新盤中，以會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE打頭陣發售的呼聲最高，項目主打2房及3房單位，樓花期約11個月，屬有望本月推售的3個全新盤中樓花期最短。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 今日 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 你可能感興趣 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 01:00 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 01:00 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 01:00 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 最新專欄文章 更多 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 今日 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 MONACO MARINE 一手市場