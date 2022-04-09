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啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景

置業家居 2022/04/09

分享：

疫情緩和，第二季新盤銷售一觸即發，在芸芸新盤中，以會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE打頭陣發售的呼聲最高，項目主打2房及3房單位，樓花期約11個月，屬有望本月推售的3個全新盤中樓花期最短。

...

欄名 : 封面故事

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