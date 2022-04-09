上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 置業家居 2022/04/09 分享： 由信置及市建局合作發展的上環單幢新盤ONE CENTRAL PLACE，為港島區中提供細面積單位的待售新盤。項目早於去年12月獲批預售，並隨即上載樓書，料可於短時間內推售。 ONE CENTRAL ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 今日 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 你可能感興趣 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 01:00 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 01:00 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 01:00 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 最新專欄文章 更多 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 今日 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 一手市場 ONE CENTRAL PLACE