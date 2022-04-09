季內超級豪宅登場 天價成交或再現

第二季新盤大軍壓境，當中豪宅陣容相當有睇頭，除地王級數豪宅項目，亦不乏曾締造天價紀錄的超級豪宅第二期項目，料有力在本季再創驚人的造價或呎價紀錄。

緹外洋房最大面積逾1.1萬呎

本季30個潛在新盤中，豪宅佔

...