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季內超級豪宅登場 天價成交或再現

置業家居 2022/04/09

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第二季新盤大軍壓境，當中豪宅陣容相當有睇頭，除地王級數豪宅項目，亦不乏曾締造天價紀錄的超級豪宅第二期項目，料有力在本季再創驚人的造價或呎價紀錄。

緹外洋房最大面積逾1.1萬呎

本季30個潛在新盤中，豪宅佔

...

欄名 : 封面故事

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