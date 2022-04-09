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1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化

置業家居 2022/04/09

分享：

受第5波疫情影響，今年首季新盤市場幾近停頓，多個新盤接連煞停銷售，令一手市場總成交量跌至不足1,000宗。雖然新盤貨尾量按季下跌，惟3月底的貨尾仍比待售新盤的總伙數為多，可預期今季全新盤復售後，一手市

...

欄名 : 封面故事

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