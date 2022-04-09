1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 置業家居 2022/04/09 分享： 受第5波疫情影響，今年首季新盤市場幾近停頓，多個新盤接連煞停銷售，令一手市場總成交量跌至不足1,000宗。雖然新盤貨尾量按季下跌，惟3月底的貨尾仍比待售新盤的總伙數為多，可預期今季全新盤復售後，一手市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 你可能感興趣 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 01:00 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 01:00 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 01:00 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 最新專欄文章 更多 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 今日 疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 一手市場