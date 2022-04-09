疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命 置業家居 2022/04/09 分享： 今年首季受第5波疫情影響，新盤市場幾近停頓，令滾存的待售新盤超過1.1萬伙。港九新界均有新盤蠢蠢欲動，爭取成為今季「頭炮」，有望搶攻不同客源。 據本刊統計，全港共有30個新盤有望於今季推售，涉及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 今日 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 你可能感興趣 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 01:00 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 01:00 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 01:00 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 最新專欄文章 更多 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 今日 1.3萬伙貨尾 VS 全新盤復售 一手競爭白熱化 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 今日 季內超級豪宅登場 天價成交或再現 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 今日 上環ONE CENTRAL PLACE鄰近港鐵站 主打1至2房 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 今日 啟德MONACO MARINE提供559伙 3房享維港景 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 今日 錦上路站柏瓏I 享鐵路優勢 設有雙會所 銷售安排 二手市場 上車盤 豪宅 一手市場 MONACO MARINE ONE CENTRAL PLACE 按揭保險