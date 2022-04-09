疫情回落第二季新盤蠢蠢欲動 逾1.1萬伙隨時候命

今年首季受第5波疫情影響，新盤市場幾近停頓，令滾存的待售新盤超過1.1萬伙。港九新界均有新盤蠢蠢欲動，爭取成為今季「頭炮」，有望搶攻不同客源。

據本刊統計，全港共有30個新盤有望於今季推售，涉及

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