GRAND MARINI方正光猛 置業家居 2022/04/09 分享： 單位：第2A座低層B室 實用面積：807平方呎 間隔：3房1套 叫租：$25,000（呎租：$31） 單位提供：中原（94448878） 註：單位尚未租出，業主原叫價$28,000，現減價約12%。 作者：陳靖祈 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 今日 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 今日 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 你可能感興趣 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 今日 01:00 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 今日 01:00 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 最新專欄文章 更多 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 今日 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 今日 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 2022/04/02 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 2022/04/02 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 雋睿四正實用 2022/04/02 雋睿四正實用 物業出租