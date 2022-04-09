收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 置業家居 2022/04/09 分享： GRAND MARINI於2022年首季陸續入伙，本刊記者日前與鍾智剛（鍾Sir）、一同驗收項目第2B座高層D室3房戶，實用面積652平方呎，順利穩守第1期MARINI優良質素。 單位整體未有重大瑕疵， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 今日 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 GRAND MARINI方正光猛 今日 GRAND MARINI方正光猛 你可能感興趣 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 今日 01:00 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 GRAND MARINI方正光猛 今日 01:00 GRAND MARINI方正光猛 最新專欄文章 更多 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 今日 日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 GRAND MARINI方正光猛 今日 GRAND MARINI方正光猛 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 2022/04/02 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 2022/04/02 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 雋睿四正實用 2022/04/02 雋睿四正實用 驗樓 鍾智剛