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收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】

置業家居 2022/04/09

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GRAND MARINI於2022年首季陸續入伙，本刊記者日前與鍾智剛（鍾Sir）、一同驗收項目第2B座高層D室3房戶，實用面積652平方呎，順利穩守第1期MARINI優良質素。

單位整體未有重大瑕疵，

...

欄名 : 樓市熱話

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