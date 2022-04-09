日出康城GRAND MARINI近港鐵站 疫市現3房筍租盤 置業家居 2022/04/09 分享： 會德豐發展日出康城第9期GRAND MARINI入伙碰上疫情高峰期，業主需要減價吸客，全盤至今錄約20宗租務成交，平均呎租約$35，3房戶現超值盤，785平方呎單位，呎租僅$27。 會德豐發展日出康城第 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 GRAND MARINI方正光猛 今日 GRAND MARINI方正光猛 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 今日 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 你可能感興趣 GRAND MARINI方正光猛 今日 01:00 GRAND MARINI方正光猛 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 今日 01:00 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 最新專欄文章 更多 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 今日 收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】 GRAND MARINI方正光猛 今日 GRAND MARINI方正光猛 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 2022/04/02 九龍塘雋睿位處名校網 租盤矜貴 僅1個放租 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 2022/04/02 主人房浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易惹昆蟲聚居【獲34分】 雋睿四正實用 2022/04/02 雋睿四正實用 中原地產 日出康城 GRAND MARINI 將軍澳