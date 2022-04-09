  • 21°C
香港時間 : 2022409日 (六) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化

置業家居 2022/04/09

分享：

民以食為天，在餐桌上動筷是大家每天必做事情。近年日本興起「日食西化」概念，此概念有趣之處與品嘗法國大餐相似，由前菜、主菜再到甜品，均配以特定筷子品嘗菜餚，讓食變得藝術、講究。為推廣「日食西化」，

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌
2022/04/02
兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌
李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境
2022/03/26
李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境
蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人
2022/03/05
蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人
90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓
2022/02/19
90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓
綠表VS白表入市小知識：
2022/02/19
綠表VS白表入市小知識：
日式料理 飲食資訊 家品 可持續發展

上一篇文章

收樓質素理想 僅少瑕疵需執修【獲90分】

下一篇文章

CCL按周漲1.14% 止跌回升 報179.36點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？