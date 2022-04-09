HAUSTAGE引入專用筷子 從前菜、主食至甜品 認識「日式洋食」文化 置業家居 2022/04/09 分享： 民以食為天，在餐桌上動筷是大家每天必做事情。近年日本興起「日食西化」概念，此概念有趣之處與品嘗法國大餐相似，由前菜、主菜再到甜品，均配以特定筷子品嘗菜餚，讓食變得藝術、講究。為推廣「日食西化」， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 2022/04/02 兄弟檔創美容集團一條龍代客生產 經營逾廿年 擁300多個品牌 李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 2022/03/26 李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 2022/03/05 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 2022/02/19 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 綠表VS白表入市小知識： 2022/02/19 綠表VS白表入市小知識： 日式料理 飲食資訊 家品 可持續發展