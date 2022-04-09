倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起 置業家居 2022/04/09 分享： 位處英國倫敦2區的金絲雀碼頭（Canary Wharf），除為當地新興的金融中心，亦備有完善的生活及教育配套。是次介紹的新盤Goodluck Hope，距離金絲雀碼頭僅4分鐘車程，亦前臨泰晤士河一帶開 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 2022/04/08 【加拿大物業】樓價兩年升50% 加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓 倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 2022/04/02 倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧 新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 2022/03/26 新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢 2022/03/19 倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢 英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 2022/03/12 英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 英國 倫敦 海外物業 中原地產 英鎊