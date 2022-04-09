倫敦Goodluck Hope前臨泰晤士河 配套完善 首期$22萬起

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置業家居 2022/04/09

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位處英國倫敦2區的金絲雀碼頭（Canary Wharf），除為當地新興的金融中心，亦備有完善的生活及教育配套。是次介紹的新盤Goodluck Hope，距離金絲雀碼頭僅4分鐘車程，亦前臨泰晤士河一帶開

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欄名 : 海外置業

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