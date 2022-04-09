【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 置業家居 2022/04/09 分享： 3月30日，Dyson首席工程師Jake Dyson（創辦人James Dyson爵士大仔）公布，將於2022年秋季起，全球發售Dyson首款穿戴式空氣淨化耳機Dyson Zone，既可淨化口鼻呼吸的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 個人及家居防護 霸氣登場 今日 個人及家居防護 霸氣登場 【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 今日 【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 你可能感興趣 個人及家居防護 霸氣登場 今日 01:00 個人及家居防護 霸氣登場 【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 今日 01:00 【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 最新專欄文章 更多 個人及家居防護 霸氣登場 今日 個人及家居防護 霸氣登場 【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 今日 【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 花園及天台設計 擁抱大自然 2022/03/26 花園及天台設計 擁抱大自然 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 2022/03/26 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 2022/03/26 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 家電 影音器材 疫情 空氣污染 嘈音污染 Dyson App Store 智能家居