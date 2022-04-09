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【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機

置業家居 2022/04/09

分享：

3月30日，Dyson首席工程師Jake Dyson（創辦人James Dyson爵士大仔）公布，將於2022年秋季起，全球發售Dyson首款穿戴式空氣淨化耳機Dyson Zone，既可淨化口鼻呼吸的

...

欄名 : 家居頭條

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