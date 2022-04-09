【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動 置業家居 2022/04/09 分享： 經美國FDA註冊及認證，BFE達99%、能過濾95%小至0.3微米顆粒的穿戴式雙向過濾空氣淨化器Razer Zephyr，是雷蛇最具霸氣的年度出品之一。它可同時過濾吸入及呼出的空氣，確保自己及身邊人遠 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 個人及家居防護 霸氣登場 今日 個人及家居防護 霸氣登場 【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 今日 【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 你可能感興趣 個人及家居防護 霸氣登場 今日 01:00 個人及家居防護 霸氣登場 【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 今日 01:00 【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 最新專欄文章 更多 個人及家居防護 霸氣登場 今日 個人及家居防護 霸氣登場 【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 今日 【推介二】英國Dyson Zone 首款穿戴式空氣淨化耳機 花園及天台設計 擁抱大自然 2022/03/26 花園及天台設計 擁抱大自然 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 2022/03/26 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 2022/03/26 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 雷蛇（01337） 美國 空氣污染 藍牙 消費資訊 新冠肺炎疫情