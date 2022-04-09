【推介三】美國Razer Zephyr 容貌可見結合LED互動

經美國FDA註冊及認證，BFE達99%、能過濾95%小至0.3微米顆粒的穿戴式雙向過濾空氣淨化器Razer Zephyr，是雷蛇最具霸氣的年度出品之一。它可同時過濾吸入及呼出的空氣，確保自己及身邊人遠

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