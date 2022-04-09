疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」 置業家居 2022/04/09 分享： 新盤市場經歷了首季的停頓期後，預計今季將再發力，不少新盤已蠢蠢欲動，其中3大發展商的西鐵錦上路站上蓋項目，更率先於本周公布命名，估計來季將迎來一股新盤潮。 受第五波疫情影響，首季全新盤乏善足陳，一手銷售 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 2022/04/02 防疫措施逐步放寬 樓市或迎「遲來的小陽春」 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 2022/03/26 社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 2022/03/19 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 2022/03/12 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 按保再放寬 冀激活「疫市」交投 2022/03/05 按保再放寬 冀激活「疫市」交投 疫情 一手市場