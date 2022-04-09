疫情稍見緩和 料發展商加快推盤「追數」

新盤市場經歷了首季的停頓期後，預計今季將再發力，不少新盤已蠢蠢欲動，其中3大發展商的西鐵錦上路站上蓋項目，更率先於本周公布命名，估計來季將迎來一股新盤潮。

受第五波疫情影響，首季全新盤乏善足陳，一手銷售

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