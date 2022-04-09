資本流動趨勢逆轉 人幣受壓？

新冠疫情爆發以來，中國貿易順差和外商投資快速增長，2021年淨外滙收入達到3,560億美元的歷史新高；不過，這個趨勢在今年2月發生逆轉，在22個月連續資金流入後，首次出現淨流出。本文將會分析中國經常帳戶和金融帳戶的淨外滙收入，探索資本外流的可能管道，以及未來幾個月的預期。

在人民幣走強的背景下，中國憑藉巨額貿易順差和外商投資流入，成為後疫情時代的贏家；在烏俄衝突初期，人民幣資產曾是新興市場的避風港，盡管美元指數上漲，但人民幣相對穩定，貶值壓力有限。在內外因素的共同作用下，近期中國經常帳戶和直接投資與證券投資的趨勢出現分歧。

外需放緩 中國貿易順差或減

出口貿易順差對中國經常帳戶外滙收入有積極貢獻，而全球對電子和醫療產品的強勁需求，是一個關鍵因素；中國出境遊客數量銳減，也導致服務進口大幅減少（2019年遊客佔服務進口的50%，2021年則僅佔9%），進而減輕資本外流。不過，鑑於外需迅速放緩、大宗商品價格高企，中國今年能否保持巨額貿易順差，存在不確定性；特別是石化、金屬和材料佔進口總額的45%，採購這些原材料的成本可能會增加。

外商直接投資（FDI）也不是資本外流的管道，跨國企業在中國的業務擴張速度，始終快於中國企業在海外投資的速度（圖5）。一方面，中國仍然擁有亞洲最完善的供應鏈，擁有大量勞動力和消費者，例如特斯拉（Tesla）在上海的超級工廠，已經成為該企業滿足國內和出口需求的一個重要電動汽車製造中心；另一方面，由於貿易緊張和雙循環政策，中國企業可能會發現，在全球投資更多領域變得更加困難。在這些因素的影響下，流入中國的外商直接投資，相對大於中國對外的投資。

3大潛在原因 證券投資外流

事實上，資本外流主要來自於證券投資。今年2月，中國資本淨流出320億美元，是自2020年3月以來的最大金額；相比2021年，平均每月資本流入為90億美元。此前，中國的市場情緒遠好於其他地區，但現時已經下降，並與亞洲平均水準趨於一致。

資本流動趨勢出現逆轉，有以下幾方面的潛在原因。首先，烏克蘭和俄羅斯的衝突，是一個重要的避險事件。在過往的避險事件中，投資者普遍將中國視為避風港，意味中國可能吸引了來自新興經濟體外流的資本，然而事實並非如此；其次，有傳言稱，持有約1,400億美元中國債券的俄羅斯投資者，可能已經變賣資產換取現金；第三，中國新一輪的封城，可能增加另一層不確定性。

地緣緊張+美收水 憂添風險

債券方面，其實外國投資者拋售中國國債和政策性銀行債券的情況並不常見。除俄羅斯的因素外，鑑於美聯儲的鷹派立場和中國人民銀行的鴿派立場，中美主權債券息差從2021年底的127個基點，收窄至2022年3月的32個基點。投資者一方面可能對美元兌人民幣6.3的水平綫更加謹慎，此前人民銀行採取行動正是在這個節點；另一方面，面對全球地緣政治緊張局勢和制裁風險下，投資者可能對中國作為避風港的角色有疑慮，要求更高的風險溢價。

高頻指標也顯示，上月證券投資的資金外流繼續，並從債券向股票擴散。以28天平均值來衡量，這是自2020年以來，互聯互通股市北向資金首次出現淨流出，意味外國投資者正通過香港拋售股票。

總體而言，鑑於近期中國副總理劉鶴發表講話後，中國債券和股票的息差收窄，且前景仍不明朗，短期內可能會繼續看到中國證券投資的資本淨流出；加上外需減弱、進口價格上漲，如果出口支撑不足，貿易順差收窄將為人民幣帶來貶值壓力。盡管中國經濟規模龐大，外國投資者無法忽視，但資本流入也不會源源不斷，短期內可能會出現波動。

▲ 短期內中國證券投資資本淨流出或會持續，加上外需減弱、進口價格上漲，如出口支撑不足，貿易順差收窄將為人民幣帶來貶值壓力。（資料圖片）