各界慷慨解囊 助港走出疫境

我很喜歡一句諺語，意思大概是若你擁有很多，可捐出你的財富；如你只擁有一點，也可獻出你的愛心。從第5波的疫情中，大家深切體會到社會各界慷慨解囊，用不同的方法出力，齊助香港走出困境。

發展商無償借地 建隔離設施

我非常感謝所有為本港抗疫付出的企業和人士，並向他們致敬。有發展商借出土地協助抗疫、有企業捐錢和物資、也有眾多社會人士投身義工，協助各種各樣的抗疫工作。本文篇幅有限，我雖未能一一細數各項義舉，但仍要強調它們都非常重要，以及很有價值。

大發展商如新鴻基地產、新世界發展、恒基兆業地產、恒隆地產等，無償向政府借出土地，以興建社區隔離治療設施；亦有發展商提供10萬間酒店客房，作社區隔離之用。

一些基金會也為本港抗疫作慷慨捐贈，例如李嘉誠基金會捐出5,000萬元，協助公立醫院轉介病人到私家醫院接受預約手術，以紓緩公立醫院壓力；基金會在2020年時已推出逾1億元資助，以支持醫療及社福界。

信和集團及旗下黃廷方慈善基金捐出港幣500萬元予醫院管理局，支援轄下醫院的兒科服務，另外也與社會福利署合作，為安老院舍提供500套倍靈遙距健康監測系統，協助監察及跟進院友的徵狀及情況；而陳廷驊基金會向在院舍工作的前綫護理員，提供450萬元短期住宿津貼，讓有需要人士可以在疫情期間租住酒店，免除回家的風險；九龍倉集團也捐出500萬元，資助基層家庭。

更有一位人士向香港社會服務聯會匿名捐出5,000萬元，協助社聯旗下超過490間社福會員機構抗疫，這位匿名善長善心滿滿，雖不知他或她是誰，但仍想送上我感謝之意。

怡和集團及太古基金分別捐出2,500萬元及1,550萬元物資予社會基層；滙豐銀行慈善基金捐出1億港元，幫助低收入家庭抗疫。不同行業以不同方式，幫助市民挺過這難關，例如美心集團捐贈總值100萬元食物券，派發予受疫情影響而導致失業的基層家庭及人士；港鐵免費提供1萬張港鐵都會票，送予醫管局的醫護人員；送貨平台Lalamove為逾50間社福機構，免費運送2萬件防疫物資等。

非政府組織、社福機構或其他團體，例如樂餉社、惜食堂、基督教勵行會、全港社區抗疫連綫等，向前綫人員、長者及有需要人士捐贈或協助派發食物、抗疫物資和基本所需。

社福機構團體 向弱勢人士送暖

除了機構及企業，市民大眾亦以不同方式，加入抗疫行列，新成立的捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，透過募捐、快速配對、資源饋贈連繫各方；香港桌球天后吳安儀、殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉及其他知名人士等，先後捐出了退熱貼、口罩、搓手液、血氧儀等。

由不同非政府組織和社企合作推出的食物支援計劃「滿櫃膳糧」，更讓社會充滿暖流，在全港約40個地點放置繪上圖案的二手雪櫃，雪櫃內放滿食物、罐頭、麵條等物資，均由機構、個人和零售店捐出，讓有需要人士可自行領取，令他們不用在美食廣場執拾別人的剩食。

堅守香港精神 義工出心出力

另外，有更多無名英雄投入其時間和專業知識抗疫，義工和治療師為有需要家庭提供諮詢服務。有義工們付出時間和精力，準備飯菜、包裝及運送護理包和物資，當然亦有有心人捐出寶貴的血液。

這些項目都對抗疫工作十分重要，但我們未必一一留意得到，尤其是當中那份心意。有說已有幾萬甚至逾10萬人離港避疫，但我更樂意看到有750萬人繼續留守及承擔，為這個城市作出貢獻。

盡管眼前充滿挑戰，但全港市民齊心抗疫，令人振奮及感動不已。我深信，當疫情退卻、我們擺脫疫情限制時，香港人的齊心努力會是一股不可阻擋的力量，這也是我們一向堅守的香港精神。

▲ 在第5波疫情下，社會各界慷慨解囊，用不同的方法出力，齊助香港走出困境。（資料圖片）