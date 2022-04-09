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德俄相互依賴 源於文化情感

國際版 2022/04/09

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德國在能源領域嚴重依賴俄羅斯，自俄烏戰爭爆發起處於尷尬位置，在制裁俄羅斯方面也遭外界批評力度太弱。德國總統施泰因邁爾更承認，德國近年對俄本應更審慎及存疑。

是次介紹的好書名為《Germany's

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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