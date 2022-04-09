德俄相互依賴 源於文化情感 國際版 2022/04/09 分享： 德國在能源領域嚴重依賴俄羅斯，自俄烏戰爭爆發起處於尷尬位置，在制裁俄羅斯方面也遭外界批評力度太弱。德國總統施泰因邁爾更承認，德國近年對俄本應更審慎及存疑。 是次介紹的好書名為《Germany's ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 2022/04/08 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 能源供需雙刃劍 左右國際政局 2022/04/02 能源供需雙刃劍 左右國際政局 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 2022/04/01 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 2022/03/26 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 政治 歐洲 俄羅斯 歐盟 德國 烏克蘭 軍事 制裁 戰爭 天然氣