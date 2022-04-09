大灣區兩委會 立會通過合併

香港與大灣區加快融合是大勢所趨，立法會昨日召開內務委員會，新民黨容海恩和一眾工聯會議員，分別建議成立與大灣區相關的小組委員會。由於兩者性質相似，最終合併為一個小組委員會。

新民黨工聯會分別提議

容海恩原本

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