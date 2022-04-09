  • 21°C
香港時間 : 2022409日 (六) 02:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區兩委會 立會通過合併

政治版 2022/04/09

分享：

香港與大灣區加快融合是大勢所趨，立法會昨日召開內務委員會，新民黨容海恩和一眾工聯會議員，分別建議成立與大灣區相關的小組委員會。由於兩者性質相似，最終合併為一個小組委員會。

新民黨工聯會分別提議

容海恩原本

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

李家超賢妻 組女團曾大會堂獻唱
2022/04/08
李家超賢妻 組女團曾大會堂獻唱
「洪門宴」違限聚令 徐英偉罰1萬元
2022/04/07
「洪門宴」違限聚令 徐英偉罰1萬元
張欣宇疫下親子 「這麼近那麼遠」
2022/04/06
張欣宇疫下親子 「這麼近那麼遠」
林鄭「返屋企」 曾俊華社交網即換頭像？
2022/04/05
林鄭「返屋企」 曾俊華社交網即換頭像？
鄧中華接替徐澤 掌全國港澳研究會
2022/04/04
鄧中華接替徐澤 掌全國港澳研究會
政治 立法會 大灣區 工聯會 新民黨 政制及內地事務局 曾國衞 麥美娟 容海恩 邱達根

上一篇文章

司法機構：反修例案件 逾8成已結案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？