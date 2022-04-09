大灣區兩委會 立會通過合併 政治版 2022/04/09 分享： 香港與大灣區加快融合是大勢所趨，立法會昨日召開內務委員會，新民黨容海恩和一眾工聯會議員，分別建議成立與大灣區相關的小組委員會。由於兩者性質相似，最終合併為一個小組委員會。 新民黨工聯會分別提議 容海恩原本 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超賢妻 組女團曾大會堂獻唱 2022/04/08 李家超賢妻 組女團曾大會堂獻唱 「洪門宴」違限聚令 徐英偉罰1萬元 2022/04/07 「洪門宴」違限聚令 徐英偉罰1萬元 張欣宇疫下親子 「這麼近那麼遠」 2022/04/06 張欣宇疫下親子 「這麼近那麼遠」 林鄭「返屋企」 曾俊華社交網即換頭像？ 2022/04/05 林鄭「返屋企」 曾俊華社交網即換頭像？ 鄧中華接替徐澤 掌全國港澳研究會 2022/04/04 鄧中華接替徐澤 掌全國港澳研究會 政治 立法會 大灣區 工聯會 新民黨 政制及內地事務局 曾國衞 麥美娟 容海恩 邱達根