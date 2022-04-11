上海封鎖時期生活怎樣了？不少朋友已經斷續被關在家近一個月了。斷續，因為那邏輯似乎是：你所住的樓或街區（細分為網格區）如果在核酸檢測中，測出有陽性人士，該區就被評定為需隔離區，視乎是確診還是密切接觸，可能封兩天，也可能一封就封十四天。期間，不斷作檢測，直至肯定全區呈陰性為止才解封。

今次上海封控惹來的關注更大，除因為上海的重要地位，還因為過程中陸續有各種人道災難出現。那身在其中，體驗的最大核心問題是甚麼呢？

第一是快遞近乎全停止，令所有物資供應緊張甚至停頓。雖領導在記招指出，全市有一萬個快遞騎手在努力，但現實是，之前疫情較緊張時，很多人足不出戶都沒問題，是因為快遞物資沒有停。但今次是全城停擺，意味所有人都得靠快遞，部分食品供應店雖然仍開，可是一萬個騎士根本滿足不了二千多萬人的需求。

第二是以Omicron這一波的強感染力，經常聚眾做核酸，反而增加了傳播可能，你剛發現了陽性人，調走隔離了，新的又會再被發現。那就令人相當沮喪，彷彿是不斷輪迴的日復日檢測。

第三是封禁所帶來的次生災難愈來愈多，起因已再非新冠，而是因封城而產生的各種問題，如沒法即時求醫、孩子被分開隔離沒父母照顧等。

見原本較淡定聽指示以為只封四、五天的人，都開始不太樂觀了。因為這樣下去，隨時要封多一兩周，以他們之前聽「闢謠」說不會封城，都沒有存太多物資。坊間樂觀的預測是，再封多一周得結束，周邊已建了幾萬床位的方艙，把小陽人清到那邊。不樂觀的則預算，上海得直接封到五一勞動節。