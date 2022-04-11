黑朱古力比較低卡嗎？

上回提及，與減肥戰友Anna討論低脂、低卡零食，以為已經替她透徹分析。怎料今周跟她會面時，她竟然意猶未盡地問及另一種常見零食—朱古力。

「聽說黑朱古力比牛奶朱古力的糖份和卡路里含量都較低，這是否減重時的較適當的選擇呢？」Anna問。我邊聽Anna說話，邊看她的飲食日記，發現她本周的飲食全無出錯，運動次數亦不少，但磅數仍然未有下降。聽到她問及朱古力，心想：「謎底解開了！」

我先回應Anna的迷思：「黑朱古力的確比牛奶朱古力低糖，但並非較低卡呢！全因黑朱古力的可可脂含量較為高。一排牛奶朱古力（約一百克）含約五百四十卡，有六茶匙油。相反，一排黑朱古力（同約為一百克）則含五百九十卡，當中便有九茶匙油！所以即使糖份減少了，但脂肪比例高，一來一回，卡路里更高呢！」

然後，我亦不忘追問Anna：「這星期吃了多少朱古力？」Anna目瞪口呆地看着我，驚訝地問：「我並沒有寫進飲食日記呢，難道我身邊有間諜告知你嗎？」我笑說：「單看你的磅數便知道了，加上你每次都習慣先吃後問！」

Anna被識穿後，尷尬地說：「我真的很難抗拒朱古力這美食呢！不知不覺間，就吃了兩排，哈哈。」她立即轉移話題：「那麼，白朱古力會比較好嗎？女兒不愛黑朱古力，每次逛超市都嚷着要買白朱古力。」

我解答：「白朱古力只是沒有加入可可粉，但同樣由可可脂、奶和糖製成。與牛奶朱古力的卡路里、脂肪和糖份都相若。」

我再把話題拉回正軌：「朱古力誘惑的確難以抗拒，不如考慮朱古力米餅吧，獨立包裝一小包只有約一百卡。若要吃真朱古力，減重期間每日限一小格吧！」