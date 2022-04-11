廣東話「放長雙眼」，據中文大學「現代標準漢語與粵語對照資料庫」解說，意思「走着瞧」。一般應用時，都帶點負面意味，睇衰、睇死某東西不會長久或無好結果。但我認為，放長雙眼不一定負面，可就字面解說，提醒自己看事看人都要放長雙眼。

現世代太多真真假假、是非顛倒之事，哪有某個人、某單位說的話必是真理無疑？若照信那必定是真理者，或許帶點愚癡，反過來說，若有人逼他人相信自己的話就是真理，亦是狂妄。奈何此世代，科技發達的雙刃劍就是，假的也真得了，Deep Fake（深偽技術，透過AI人工智能創造出偽造信息）、Rent-a-crowd（付錢給人在網上表態、留言，製造有利自己或不利他人的輿論）、假新聞、假資訊無處不在，若我們一聽一看某人說某事，就斷定必如此或有強烈反應，或許只是瞎子摸象。

面對這樣一個真假、黑白、正邪亂舞的世代，我們應該如何反應、回應和安然？「韌性」（Resilience）之培養尤其重要。韌性並非指一個人心如止水，這又有兩種境界，臥輪禪師說：「對境心不起，菩提日日長」，我們是人，要做到對任何情境都不起心，除非變了AI，所以六祖慧能的回應更近乎人性、更貼地、更高境界：「對境心數起，菩提作麼長」，指面對一些情境、狀況，很自然會產生很多念頭，但只要事來則應、事去則淨，管它（菩提智慧）究竟長還是不長呢？﹗事實上，經常想着要增長智慧，已是執着。有思想念頭正常不過，所謂韌性，不是抑制自己不動念，而是不往上加諸情緒、念頭，不會因此而即時跳到總結、判決或令自己產生仇恨、狹隘之心的澄明。

因此，萬事萬物皆要放長雙眼去看，毋須馬上定奪或跟風，有時跟車太貼，到頭來反被撞到一仆一碌。誰偉大、誰正義、誰美善、誰正確、誰造福人群，這些根本毋須品牌、機構或人物自吹自擂，一切放長雙眼靜觀便是。Time will tell。