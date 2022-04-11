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健康韓國雞胸肉Rankingdak 推出全新港式蔬菜鮮蝦燒賣

副刊版 2022/04/11

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韓國雞胸肉網購平台Rankingdak，3年前登陸香港，主打一系列高蛋白質、低脂低卡的雞胸肉產品，例如是雞胸肉塊、雞胸肉薄餅、小籠包、炒飯及漢堡等，讓關注健康的食客有更多美食選擇。

為慶祝品牌來港3周年

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欄名 : 新鮮熱辣

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