健康韓國雞胸肉Rankingdak 推出全新港式蔬菜鮮蝦燒賣 副刊版 2022/04/11 分享： 韓國雞胸肉網購平台Rankingdak，3年前登陸香港，主打一系列高蛋白質、低脂低卡的雞胸肉產品，例如是雞胸肉塊、雞胸肉薄餅、小籠包、炒飯及漢堡等，讓關注健康的食客有更多美食選擇。 為慶祝品牌來港3周年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 永安旅遊推消費券優惠 本地遊及酒店減價送優惠券 2022/04/09 永安旅遊推消費券優惠 本地遊及酒店減價送優惠券 帝都酒店推龍蝦櫻花下午茶 感受日本春日浪漫 2022/04/08 帝都酒店推龍蝦櫻花下午茶 感受日本春日浪漫 迪士尼推出一連15日綫上得意教學 2022/04/06 迪士尼推出一連15日綫上得意教學 Mango Tree 全新泰式周末早午餐 專頁預訂可享優惠價 2022/04/02 Mango Tree 全新泰式周末早午餐 專頁預訂可享優惠價 千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐 2022/04/02 千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐 產品 歐洲 品牌 美食 食品 蛋 海鮮 蝦 網購平台 豬肉