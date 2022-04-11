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NFT熾熱 港產交易平台將登場

行政人員版 2022/04/11

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江湖傳聞，找上門搵男團合作推出NFT的公司，沒有一千都有八百，原來香港有這麼多積極進取的科技公司；那邊廂，皇上千揀萬揀，終於找到心水合作夥伴，並會於本月底開記者會介紹其NFT。香港商機處處，未能參與以

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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