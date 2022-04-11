NFT熾熱 港產交易平台將登場 行政人員版 2022/04/11 分享： 江湖傳聞，找上門搵男團合作推出NFT的公司，沒有一千都有八百，原來香港有這麼多積極進取的科技公司；那邊廂，皇上千揀萬揀，終於找到心水合作夥伴，並會於本月底開記者會介紹其NFT。香港商機處處，未能參與以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 從櫥窗到視窗 市民耐力大考驗 2022/04/08 從櫥窗到視窗 市民耐力大考驗 元宇宙教會 突破場地人數限制 2022/04/04 元宇宙教會 突破場地人數限制 走出地域限制 重新定義信息戰 2022/04/01 走出地域限制 重新定義信息戰 結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 2022/03/28 結合NFT元宇宙 港產遊戲爆紅 數碼年代領袖 需Crossover解難 2022/03/25 數碼年代領袖 需Crossover解難 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 服務 比特幣 元宇宙 NFT 信用卡 人民幣