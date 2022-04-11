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專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會

行政人員版 2022/04/11

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【本報訊】求職者找新工作時，往往面對求職困難及面試挑戰，職業教練Cynthia Pong稱，求職是一條漫長的道路，可能會令人容易出現沮喪情況，她整理出下列6招，助求職者紓解壓力及增加面試機會。

(1)嘗

...

欄名 : Good Job Insight

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