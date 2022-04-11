專家授求職6錦囊 增面試獲聘機會 行政人員版 2022/04/11 分享： 【本報訊】求職者找新工作時，往往面對求職困難及面試挑戰，職業教練Cynthia Pong稱，求職是一條漫長的道路，可能會令人容易出現沮喪情況，她整理出下列6招，助求職者紓解壓力及增加面試機會。 (1)嘗 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 2022/04/08 企管5式增互信溝通 助僱員工作生活減壓 HR應用區塊鏈 省時增管理效率 2022/04/07 HR應用區塊鏈 省時增管理效率 金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力 2022/04/06 金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力 元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業 2022/04/05 元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業 重設辦公室環境 3方面提升效率 2022/04/04 重設辦公室環境 3方面提升效率 職場文化 職場技能 求職招聘 職位招聘 疫情 壓力 人力資源 工種 履歷表 職場貼士