信息戰「烏將俄一軍」 戰爭形態變了嗎？

拿破崙臨終前據報感歎，吉爾雷（James Gillray）「做了比歐洲所有軍隊都多的事來鬥垮我。」

吉爾雷何許人也？他並非帝王將相，也沒有百般武藝，手裏只有筆，是個英國諷刺漫畫家。

當年拿破崙橫掃歐陸，英國「有得震無得瞓」，吉爾雷則把拿破崙畫成暴跳如雷、身體像個小孩的矮子，拿着對他來說大得難以舒適操控的佩劍，不匹配地嘗試指點江山。吉爾雷筆下的拿破崙不再所向披靡，而是英方完全有力把他剋死的「可憐蟲」。

英國終聯合多國擊敗拿破崙之餘，在信息戰綫的鬥爭也是如此成功。後世不少人皆誤以為拿破崙是個矮子，更以「拿破崙情結（Napoleon complex）」形容那些好鬥自大、彌補身材不足自卑的男性，哪怕拿破崙實際上有1米7，高於當時成年男性平均身高。

西方宣傳機器 輿論傾巢相助

信息戰自古以來就有，其角色在今天科技之下更前所未有凸出。俄烏戰爭廣受世界關注，除了因為這是發生在歐洲土地上、俄羅斯與北約的間接戰爭，改寫世界格局，還多得烏克蘭網絡基建發達，火綫上的殺戮影像，不再是只有總統方能在加固指揮所內實時觀看，而是史無前例地向全球公眾「直播」。

這些信息震撼人心，具有塑造輿論爭取支持、影響交戰雙方力量平衡的能力。其內容也因此少不免虛實混雜、真假交錯，因為發放信息作為戰鬥的延伸，重要的不是真相，而是能夠協助壓倒敵人。對交戰方背後陣營的國家來說，信息戰更將制裁合理化，是民粹政客可撈取的政治本錢。

俄烏在軍事戰綫的較量持續膠着，烏克蘭在國境內抗戰損失無疑更慘，但在信息戰方面卻反將俄羅斯一軍，無可否認佔據了更大主動權。

俄羅斯縱是信息戰老手和高手，曾使美國不顧顏面直呼自家民主選舉受外國操縱，惟俄方今次在信息戰場卻佔不到優勢，成為俄烏戰爭又一值得研究課題。

首先，烏克蘭在輿論上獲西方宣傳機器傾巢相助。西方棄掉「開明」形象，不只在傳統媒體領域消滅了俄羅斯的聲音，阻止俄方傳播觀點，YouTube等網絡平台也是一刀切，封殺了RT電視台、Sputnik通訊社等俄媒；Facebook甚至大搬龍門，容許針對俄羅斯人的煽動仇恨和暴力言論。西方主導的「國際輿論」由此一邊倒挺烏反俄，清一色傳播有利烏克蘭、不利俄羅斯的信息。

反觀，俄羅斯所獲聲援幾乎為零。必須強調的是，中印等廣大亞洲和發展中國家沒有採取西方的立場，但並不代表是反烏挺俄，而是較為冷靜持平，對俄羅斯及衝突禍根北約各打五十大板，盡管西方一些政客現時極力將兩者混為一談，嘗試將世界推向「非我即敵」的新冷戰格局，同時抹黑中國形象。

關鍵仍看戰場實況 靠精兵勁旅

其次，烏克蘭牢牢掌握戰爭現場的敘事能力。戰爭在烏而非俄境內打響，代表烏方無論潰敗撤退或收復失地，社會上下從專業傳媒到只有手機的平民，都能按自己偏好，自然也就是挺烏反俄的方式，來實時記錄這場戰爭，並發布海量信息。

相比之下，俄方只能在軍隊告捷或穩住局面後，才有機會派攝製隊到現場來為俄方敘事，信息量和時效都遠遜烏方。

再者，烏克蘭對外宣傳的渠道未有被俄方打斷。俄軍本身雖然對烏構成壓倒性優勢，惟今次行動的許多方面都令觀察家費解，沒有發揮網絡攻擊、電磁遏制能力，對烏斷網甚至斷電也是其中之一。

俄軍即使意識到信息領域是重要戰場，轟炸了基輔電視塔等烏方「心理戰行動」目標，但正如俄方報稱摧毁烏方數千軍事目標，但烏軍仍在有效組織抵抗一樣，俄軍針對烏通信體系的打擊效果看來也是不甚了了。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）仍在每天向全國或對外講話，激勵士氣和團結人心；烏民眾也繼續用着手機為國陳詞，以至互通軍情協調作戰。

常言道，最有說服力的謊言都是基於（片面）事實。信息戰內容雖不一定盡是謊言，但成功者通常都有一定事實基礎。

憑空捏造的信息戰內容，很易就會站不住腳。例如俄方以deepfake技術，製作澤連斯基要求烏軍繳械投降的合成片段，或烏方在蛇島（Snake Island）失陷後稱守軍「寧死不降壯烈犧牲」（實際上都成了俘虜），很快被對方拿出證據駁倒。

外界難以甚至根本沒法查證的信息戰內容，效果居中。烏軍陣中出現「應戰首日擊落6架俄機」的米格-29機師「基輔幽靈」（Ghost of Kyiv），雖然成為國內美談，但分析普遍認為只是神話。俄方宣稱美國在烏從事生物武器實驗，就更是信者不用你講也會自動散播陰謀論，不信者不管你怎說死也不信，只能鞏固既定陣營，難以爭取更多支持。

聚焦片面事實，即說一半不說一半的信息戰內容，則最為有號召和影響觀感的威力。像對準俄軍裝備殘骸和士兵屍體，但從不交代烏方損失情況的鏡頭，或將俄烏在扎波羅熱核電站一幢周邊建築交火，說成「俄軍向核電站開火引發火災」，這些既真亦假的信息才最容易魚目混珠，將輿論局面導向有利自己的一方。

由此可見，信息戰成敗，其實亦須取決於戰場實況，以及將士本身的質素。信息戰能夠振奮士氣、增強作戰意識並妖魔化敵人，但並無法從根本扭轉局面，將一個沒有作戰意志的群體變為精兵勁旅。就如美國的援助再多、宣傳再強，也無法扶起原阿富汗政府軍抵抗塔利班。

戰爭拖長致關注漸失 宜速議和

信息戰無法取代戰場實力本身，只能成為戰爭輔助性因素；戰爭形態雖然因為現代科技有所變化，但其野蠻的武力決勝本質並未改變。俄軍久攻不下、烏方士氣未散，這些都是事實；在俄烏勝利條件不對等，俄不贏就是輸，烏不輸就是贏之下，烏方目前在信息戰佔有上風，其實也是自然。

對烏克蘭而言，信息戰有助其撑住，爭取外界同情聲援，但這與改變烏俄物質條件，讓烏足以趕走俄軍仍有非常巨大、甚至是信息戰無法彌補的距離。烏克蘭現在最危險的，就是戰爭拖長，外界關注漸失，就如國際公眾對中東非洲長年戰亂地區視而不見一樣，哪怕當地民眾所受苦難如何巨大。因此烏克蘭最可靠的出路，仍是盡快與俄羅斯議和。

▲ 烏克蘭牢牢掌握戰爭現場的敘事能力，社會上下都能按自己偏好，來實時記錄這場戰爭。（法新社資料圖片）