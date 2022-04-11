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Google Maps 更新商店營業時間

行政人員版 2022/04/11

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Google Maps是大眾常用的工具，不但可用來尋找地點，還可規劃路綫。Google稱現時Google Maps正使用人工智能（AI），用來更新地圖上商店的最新營業時間，減低用戶到達現場後，才發現店

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欄名 : 科技新知

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