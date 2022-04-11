Google Maps 更新商店營業時間 行政人員版 2022/04/11 分享： Google Maps是大眾常用的工具，不但可用來尋找地點，還可規劃路綫。Google稱現時Google Maps正使用人工智能（AI），用來更新地圖上商店的最新營業時間，減低用戶到達現場後，才發現店 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 FBI先發制人 移除俄黑客網絡 今日 FBI先發制人 移除俄黑客網絡 總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 2022/04/08 總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 2022/04/08 iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 2022/04/07 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 2022/04/07 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 科技行業 Google Google Maps 人工智能 大數據 IT技術