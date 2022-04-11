FBI先發制人 移除俄黑客網絡

俄羅斯在入侵烏克蘭前後，曾多次試圖針對烏克蘭、歐盟及美國發動黑客攻擊。美國官員日前指出，FBI獲加州東區聯邦地方法院批准後，已與網絡安全公司WatchGuard合作，秘密入侵全球逾千個路由器和防火牆設

...