FBI先發制人 移除俄黑客網絡 行政人員版 2022/04/11 分享： 俄羅斯在入侵烏克蘭前後，曾多次試圖針對烏克蘭、歐盟及美國發動黑客攻擊。美國官員日前指出，FBI獲加州東區聯邦地方法院批准後，已與網絡安全公司WatchGuard合作，秘密入侵全球逾千個路由器和防火牆設 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Maps 更新商店營業時間 今日 Google Maps 更新商店營業時間 總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 2022/04/08 總裁：三星將打造 獨家Galaxy芯片 iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 2022/04/08 iPhone X毋須換機 可修復Face ID解鎖 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 2022/04/07 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 2022/04/07 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 黑客 俄羅斯 軟件 烏克蘭 軍事 FBI