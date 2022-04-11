7-11「yuu折日」 買滿$71享11%折扣 行政人員版 04:00 2022/04/11 分享： yuu會員留意喇，7-Eleven今日推出「yuu折日」，只限一天，由早上7點開始，去7仔買滿$71即享11%折扣，配合埋今期嘅精選着數優惠，包括Mövenpick雪糕/雪葩100毫升（各款）、藍妹啤酒、醇滑嘉士伯、7-SELECT雞髀、威路士殺菌消毒噴霧等，變相折上折，買指定貨品更可以獲得yuu印花㖭。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 麥當勞將軍漢堡回歸 新出抹茶豆乳批＋Double Oreo麥旋風 今日 麥當勞將軍漢堡回歸 新出抹茶豆乳批＋Double Oreo麥旋風 八卦名利場 - 上水廣場消費$8000送$800獎賞 PopWalk天晉滙儲印花換優惠券 今日 上水廣場消費$8000送$800獎賞 PopWalk天晉滙儲印花換優惠券 八卦名利場 - 韓國PERIOE7效蜂膠牙膏 強效保護牙齦健康 2022/04/08 韓國PERIOE7效蜂膠牙膏 強效保護牙齦健康 八卦名利場 - 海洋公園復活節互動虛擬課程 教小朋友探索動物知識 2022/04/08 海洋公園復活節互動虛擬課程 教小朋友探索動物知識 八卦名利場 - STEMTech防疫空氣清新機 可殺滅新冠病毒 2022/04/08 STEMTech防疫空氣清新機 可殺滅新冠病毒