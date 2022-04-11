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7-11「yuu折日」 買滿$71享11%折扣

行政人員版 04:00 2022/04/11

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yuu會員留意喇，7-Eleven今日推出「yuu折日」，只限一天，由早上7點開始，去7仔買滿$71即享11%折扣，配合埋今期嘅精選着數優惠，包括Mövenpick雪糕/雪葩100毫升（各款）、藍妹啤酒、醇滑嘉士伯、7-SELECT雞髀、威路士殺菌消毒噴霧等，變相折上折，買指定貨品更可以獲得yuu印花㖭。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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