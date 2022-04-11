未打針兒童 每1萬宗8人危重 港聞版 2022/04/11 分享： 衞生防護中心分析逾10萬宗18歲以下的染疫個案，共有48宗屬情況嚴重或危殆個案。分析發現，沒有接種疫苗的兒童個案中，每1萬宗個案就有8宗出現嚴重或者危殆情況，是已完成接種疫苗兒童的8倍。衞生防護中心再 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 學生進校前快測 研每日或隔日做 今日 學生進校前快測 研每日或隔日做 小孩第2針 促准轉打復必泰 今日 小孩第2針 促准轉打復必泰 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 今日 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 黃澤林拍片助減壓 鼓勵同學在家抗疫 今日 黃澤林拍片助減壓 鼓勵同學在家抗疫 你可能感興趣 學生進校前快測 研每日或隔日做 今日 01:00 學生進校前快測 研每日或隔日做 小孩第2針 促准轉打復必泰 今日 01:00 小孩第2針 促准轉打復必泰 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 今日 01:00 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 疫苗 衞生防護中心 聶德權 疫情