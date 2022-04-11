未打針兒童 每1萬宗8人危重

衞生防護中心分析逾10萬宗18歲以下的染疫個案，共有48宗屬情況嚴重或危殆個案。分析發現，沒有接種疫苗的兒童個案中，每1萬宗個案就有8宗出現嚴重或者危殆情況，是已完成接種疫苗兒童的8倍。衞生防護中心再

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