小孩第2針 促准轉打復必泰 港聞版 2022/04/11 分享： 政府本周公布復課細節，病人醫護權益協進會倡若學生未打齊針要每日快測，並建議政府應允許兒童接種第2針疫苗時，可「溝針」轉打復必泰，以加強保護。 專家料復課後 兒童確診升 病人醫護權益協進會召集人兼醫生龐朝輝 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 學生進校前快測 研每日或隔日做 今日 學生進校前快測 研每日或隔日做 未打針兒童 每1萬宗8人危重 今日 未打針兒童 每1萬宗8人危重 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 今日 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 黃澤林拍片助減壓 鼓勵同學在家抗疫 今日 黃澤林拍片助減壓 鼓勵同學在家抗疫 你可能感興趣 學生進校前快測 研每日或隔日做 今日 01:00 學生進校前快測 研每日或隔日做 未打針兒童 每1萬宗8人危重 今日 01:00 未打針兒童 每1萬宗8人危重 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 今日 01:00 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 院舍 疫情 學校