小孩第2針 促准轉打復必泰

政府本周公布復課細節，病人醫護權益協進會倡若學生未打齊針要每日快測，並建議政府應允許兒童接種第2針疫苗時，可「溝針」轉打復必泰，以加強保護。

專家料復課後 兒童確診升

病人醫護權益協進會召集人兼醫生龐朝輝

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