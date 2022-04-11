黃澤林拍片助減壓 鼓勵同學在家抗疫 港聞版 2022/04/11 分享： 疫情令學生倍添壓力，教育局邀請了香港網球新星黃澤林越洋拍片鼓勵同學，冀在家抗疫期間要保持心境開朗及樂觀的態度，多做運動和建立恒常參與體能運動的習慣，以維持良好的身體狀態，對抗疫情。 同為DSE考生 籲多 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 學生進校前快測 研每日或隔日做 今日 學生進校前快測 研每日或隔日做 未打針兒童 每1萬宗8人危重 今日 未打針兒童 每1萬宗8人危重 小孩第2針 促准轉打復必泰 今日 小孩第2針 促准轉打復必泰 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 今日 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 你可能感興趣 學生進校前快測 研每日或隔日做 今日 01:00 學生進校前快測 研每日或隔日做 未打針兒童 每1萬宗8人危重 今日 01:00 未打針兒童 每1萬宗8人危重 小孩第2針 促准轉打復必泰 今日 01:00 小孩第2針 促准轉打復必泰 疫情 壓力 運動 DSE 黃澤林