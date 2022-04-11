黃澤林拍片助減壓 鼓勵同學在家抗疫

疫情令學生倍添壓力，教育局邀請了香港網球新星黃澤林越洋拍片鼓勵同學，冀在家抗疫期間要保持心境開朗及樂觀的態度，多做運動和建立恒常參與體能運動的習慣，以維持良好的身體狀態，對抗疫情。

同為DSE考生 籲多

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