學生進校前快測 研每日或隔日做 復課細節今公布 林鄭：不再輕易停課 港聞版 2022/04/11 分享： 學校分階段恢復面授課堂安排今天公布，特首林鄭月娥昨形容，學生持快測陰性結果才入校園，是較安全做法，正研究要學生每日或隔日做快測。衞生防護中心亦指學生有病徵應待快測得出陰性結果才回校，中心亦已就復課制定 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 未打針兒童 每1萬宗8人危重 今日 未打針兒童 每1萬宗8人危重 小孩第2針 促准轉打復必泰 今日 小孩第2針 促准轉打復必泰 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 今日 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 黃澤林拍片助減壓 鼓勵同學在家抗疫 今日 黃澤林拍片助減壓 鼓勵同學在家抗疫 你可能感興趣 未打針兒童 每1萬宗8人危重 今日 01:00 未打針兒童 每1萬宗8人危重 小孩第2針 促准轉打復必泰 今日 01:00 小孩第2針 促准轉打復必泰 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 今日 01:00 9成DSE生身心疲累 36%壓力極大 疫情 林鄭月娥 衞生防護中心 教育局 楊潤雄 快速測試