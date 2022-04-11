學校分階段恢復面授課堂安排今天公布，特首林鄭月娥昨形容，學生持快測陰性結果才入校園，是較安全做法，正研究要學生每日或隔日做快測。衞生防護中心亦指學生有病徵應待快測得出陰性結果才回校，中心亦已就復課制定

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